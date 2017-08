EBIDENSYA VS PAOLO ILABAS NA!

Kung may ebidensya laban kay Davao Vice Mayor Paolo Duterte, dapat na itong ilabas para patunayan ang akusasyong sangkot ito sa korapsyon sa Bureau of Customs (BOC).

Ito ang hamon kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ang pangakong magbibitiw siya kapag napatunayang sangkot sa korap­syon ang kanyang anak.

“I am not defending my son. Prove it, (if) it is true, and I will resign. Sabi ko nga, anyone ­involved in my family, nasa corruption, bababa ako pagkapresidente.

No excuses,­ no apologies, pero ‘yong totoo lang,” pahayag ng Pangulo nang magtalum­pati ito kahapon sa Sto. Tomas, Batangas sa inagurasyon ng First Filipino Solar Factory.

Ikinuwento pa ni Duterte ang kabuhayan ng anak niyang si Paolo na nakapag-asawa ng isang Muslim at naeng­ganyo sa pagtitinda umano ng mga damit at iba pang mga bagay.

“Itong si Pulong (palayaw ni Paolo) ang ­negosyo ng asawa niya eh Muslim vendor iyan eh,” paglalahad ng Pangulo.

“Kung magtanong lang kayo sa pantalan, palaging nasa pantalan iyan,” paliwanag ni Duterte.

Si Paolo ay isinabit ng isang Custom broker na siyang namumuno umano ng Davao Group at siyang nagpapalusot ng mga kargamento sa BOC kapalit ng lagay.

Kaugnay nito, sinabi­ naman ni Presidential Spokesperson Ernesto­ Abella na kailangang maglabas ng ebidensiya si Mark Taguba dahil lala­bas na “hearsay” lang ang akusasyon nito laban kay Paolo.

“Everything has to be vetted even if somebody makes some form of implication. It still has to be vetted, especially the witness. Is this a credible witness? There has to be a verifiable evidence, hindi lang basta hearsay,” wika ni Abella sa isang ambush interview kahapon.

Sa testimonya ni Taguba sa hearing ng Senate blue ribbon committee nitong Martes, isiniwalat nitong nagbigay siya ng P5 milyon sa Davao Group noong ­Enero bilang “enrollment fee” upang makalusot sa BOC ang kanyang kargamento na hindi inaalerto.

Ang P5 milyon ay tinanggap umano ni Davao City Councilor Nilo ‘Small’ Abellera Jr., na ayon kay Sen. Antonio Trillanes IV ay sanggangdikit ni Paolo Duterte.

Bukod sa enrollment fee, nagbibigay din siya ng P10,000 kada container o tinatayang P1 milyon­ kada linggo sa grupo.

Isang Tita Nani ang nag-set umano ng miting ni Taguba kay Abellera. Ipinakita pa ni Taguba sa komite ang text message ni Tita Nani.

“Good am, Mark. Will make final arrangement with Jack. He is the hand­ler of Paolo. Now we have to advance the enroll. He can fly down to Davao to arrange a meeting with Pulong ASAP.

During the meeting, you personally turn over the P5 million same manner you likewise turn over the LMLN to Jack when we meet,” ayon sa text message.