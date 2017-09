EBIDENSIYA PA VS. TRILLANES, CO-DEPOSITORS INILABAS NA

Inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga bagong ebidensiya laban kay Senador Antonio Trillanes kaugnay sa kanyang off-shore accounts pati na ang pangalan ng kanyang mga co-depositors.

Sa panayam sa telebisyon, sinabi ni Pangulong Duterte na maliliit lamang ang deposito ni Trillanes subalit nakakalat ito sa iba’t ibang bangko sa abroad para hindi matunugan ng Anti-Money Laundering Council.

Ayon sa Pangulo, sarado na ang account ng senador sa Singapore nitong September 8, 2017 at ginawa ito sa pamamagitan ng online banking at pagkatapos ay pumirma ng waiver at bumiyahe sa nabanggit na bansa.

May mga pangalang binanggit ang Pangulo na posible aniyang pinagmulan ng pera ng senador na mula lahat sa labas ng bansa partikular ang mga pangalang Artuto Ang Chua, Michelle Sy/Patrick Go, John D. Gomez, Zhao Wu Jian, Oliver Rhodes, Shien Niy Be, Huang Sy Tieng at Li Que Zhang.

Sa iba pang bangko naman sa Hongkong ay binanggit ni Duterte ang mga pangalang Robert Fong/Juan Antonio Trillanes, Fabian Go at iba pa.

“He terminated it online on Sept. 8, 2017, 10 pm then left for Singapore after that to show his waiver of the bank teller doon sa Singapore na wala siyang account,” sabi ng Pangulong Duterte.

Binigyang-diin ni Pangulong Duterte na ang hawak niyang mga ebidensiya ay nagmula sa isang gobyerno, subalit hindi niya maaaring banggitin kung anong bansa ito.

May hinala rin ang gobyerno na ang mga bank accounts ni Trillanes sa ibang bansa ay hindi para sa kanyang personal na panggastos kundi para pondohan ang destabilisasyon laban sa gobyerno.

“Based on analysis, the funds being laundered by Trillanes and his group may not be for their personal use but rather it is being used for their cause and possibly to destabilize the government,” pahayag pa ng Pangulo.