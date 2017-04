E-power bill paspasan

Magiging ­paspasan na ang pagtalakay ng ­panukalang emergency power sa traffic crisis sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa Mayo, ayon kay Sen. Grace Poe.

Umaasa si Poe, principal sponsor ng ­Senate Bill No. 1284 o ang ­panukalang Traffic and Congestion Crisis Act, na matatapos agad nila ang debate sa panukala upang maaprobahan ito ng Senado bago ang adjournment ng session sa Hunyo.

“Ending the daily ago­ny and sufferings of our commuters is long overdue. Any further delay in solving the traffic crisis is denying them the basic rights and due service they deserve to get from go­vernment,” diin ng chairperson ng Senate committee on public services.

“While we agree to the emergency powers, we shall ensure that such will be FOI-compliant, fiscally responsible and adhering to deadlines,” dagdag ng senadora.

Nauna rito ay ­nag-usap ang mga ­opisyales ng Malacañang at ­inilista ang 10 priority bill, ­kabilang dito ang emergency ­powers na siyang magreresolba sa problema ng trapik sa Metro Manila at iba pang urban areas.

“Palagi kong pinapaalala at ako’y nagsalita na rin sa ­plenaryo na mawawalan ito ng saysay ‘pag hindi natin naipasa agad, kaya nga ito ay emergency,” paliwanag ng senadora.

Noon pang Disyembre 14 inakyat sa plenaryo ng Senado ang panukalang emergency powers kung saan limang senador na ang bumusisi sa panukala habang ang iba ay nagpareserba nang magtanong at magpasok ng amiyenda sa panukala sa Mayo.