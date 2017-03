E-passport paiimbestigahan sa Kongreso

Paiimbestigahan sa Kongreso ng isang grupo ng labor unions ang e-passport project ng gobyerno para maging abot-kaya ito lalo na sa overseas Filipino worker (OFW).

Sa isang pahayag ng Philippine Association of Labor Unions (PAFLU), tinawag na ‘anti-worker’ ang umano’y overpri­cing ng bagong digital passport.

Ayon sa PAFLU, ang e-passports na inisyu ng Department of Foreign Affairs (DFA) ay nagkakahalaga ng P950 plus P250 para sa ‘overtime charges’.

Sinabi pa ng PAFLU, ang lumang maroon-co­lored machine readable passport (MRP) ay nagkakahalaga lamang ng P550, o P700 kung nais mong mas mabilis ang pagproseso.

“Except for the electronic chip that is embedded in the e-passport that captures data and security features there are no other enhancement to justify the high cost. Digital products are getting cheaper not going expensive,” ayon kay Terry Tuazon, PAFLU president.

Dagdag pa ni Tuazon na sa 17,000 mga bagong aplikante na nakikipagsiksikan araw-araw sa mga consular offices sa iba’t ibang bansa, ‘yan ay maliwanag na kita ng gobyerno.

Hiniling pa ng PAFLU, na sa nasabing imbestigasyon, isama ang polisiya ng gobyerno na maitaas o maiangat ang uri ng pamumuhay ng mahihirap na Pilipino.

Idiniin pa ng PAFLU ang aksiyon ng DFA na alisin sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang e-passport project at payagan ang multibillion-peso contract sa APO Production Unit (APO-PU), isa ring state-run printing facility o pag-aari ng gobyerno, na ipinakontrata rin sa pribadong kumpanya, ang United Graphic Expression Corporation (UGEC).

“We therefore ask Congress to look into this matter earnestly,” giit pa nila.