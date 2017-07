Duterte walang ‘K’ sa extension ng Martial Law

Nanindigan ang isang senador na walang kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin pa ang Martial Law sa Mindanao.

Ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, dating kalihim ng Department of Justice (DOJ), ang Kongreso lamang ang maaaring mag-extend ng idineklarang martial law ng Pangulo.

Inungkat ito ni Drilon matapos manindigan ang Malacanang na maaaring mag-isyu ng bagong martial law proclamation ang Pangulo kapag hindi pinalawig ng Kongreso ang 60-day martial law na magtatapos sa Hulyo 22.

“The Constitution is clear that it is Congress that has the power to extend martial law and the President may only recommend,” diin ng senador.

Binanggit pa nito na sa ilalim ng Section 18, Article VII ng 1987 Constitution, nakapaloob dito na “upon the initiative of the President, the Congress may, in the same manner, extend such proclamation or suspension for a period to be determined by the Congress, if the invasion or rebellion shall persist and public safety requires it.”

Ang nasabing probisyon, ayon kay Drilon, ang isa sa isiniksik sa Konstitusyon upang maging safeguard sa posibleng pag-abuso ng Pangulo sa martial law powers matapos ang madilim na karanasan sa ilalim ng martial law noon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos.

Kung sinuman aniya ang nagbigay ng payo sa Pangulo na mag-isyu na lamang ng bagong proklamasyon, parang binabastos umano nito ang nilalaman ng Konstitusyon.