Duterte walang dapat ipaliwanag sa pagsibak kay Abella

Walang dapat na ipaliwanag sa publiko si Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang pagsibak sa dating tagapagsalita nito na si Undersecretary Ernesto Abella.

Inihayag ito ng Pangulo nang tanungin kung ano ang dahilan kung bakit pinalitan nito si Abella bilang Presidential Spokesman.

Ayon sa Pangulo, personal na desisyon niya ito kayat hindi na kailangang sabihin pa ito sa publiko.

“My… the reason is my personal decision. I am not about to explain why I did it.My decision is mine only,” ang maikling pahayag ng Pangulo.

Biyernes ng gabi nang ianunsiyo ng Presidente sa Davao City na si dating Congressman Harry Roque na ang bagong Presidential Spokesman .

Walang Pahiwatig si Pangulong Duterte kung bibigyan ng ibang posisyon sa gobyerno si Abella.