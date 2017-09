Duterte walang basbas sa paglaya ni Jinggoy — Palasyo

Itinanggi ng Malacañang na may kumpas si Pangulong Rodrigo Duterte sa pansamantalang paglaya ni Senador Jinggoy Estrada noong Sabado mula sa tatlong taong pagkadetine sa Kampo Crame dahil sa kasong plunder.

Sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Atty. Salvador Panelo, kahit kailan ay hindi nakialam si Pangulong Duterte sa kahit aling sangay ng gobyerno.

Mismong ang mga tanggapan sa ehekutibo aniya ay hindi pinapakialaman ng Presidente at hinahayaang magtrabaho ang mga ito pero kapag nagkabulilyaso, hudyat na ito para humiwalay sa gobyerno.

“Alam mo si Presidente ever since, paulit-ulit na nating sinasabi iyan, na never siyang nakialam. Kung iyon ngang mga opisina ng under the Office of the President, hindi niya pinakikialaman iyon. Wala siyang tinatawagan kahit na sinong department Secretary on any matter. Ever since first Cabinet meeting pa lang, sinabi na niya na, ako ay hindi makikialam, ilalagay ko kayo diyan gawin ninyo ang trabaho ninyo pero walang samaan ng loob kapag nagkaroon kayo ng bulilyaso diyan maghihiwalay tayo,” ang sabi ni Panelo.

Ginawang halimbawa ni Panelo ang tatlong gabinete ng Pangulo na hindi nakalusot sa Commission on Appointments na hindi nito pinakialaman o nakiusap man lang sa mga mambabatas para sana ipasa ang kumpirmasyon.