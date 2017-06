Duterte umamo sa US

Tanggap na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang realidad na kailangan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang tulong ng Estados Unidos sa pakikipaglaban sa teroristang Maute Group sa Marawi City.

“He has accepted the situation at this stage”.

Ito ang pag-amin ni presidential spokesperson Ernesto Abella sa press briefing sa Malacañang.

Sagot ito ni Abella sa tanong kung isinuko na ni Pangulong Duterte ang kanyang posisyon na ang mga dayuhang bansa ay hindi dapat nakikialam sa internal affairs ng Pilipinas.

Noong nakaraang taon, habang nasa China ay sinabi ni Pangulong Duterte ang linyang “goodbye US!” at itinulak niya ang pagpapaalis sa puwersa-militar ng Amerika sa bansa.

Nag-iba ang timpla ng Pangulo nang subukin ang kakayahan ng government troops ng mga terorista sa Marawi City.

Dahil sa Marawi siege, humingi ng tulong ang government forces sa US government para puksain ang ligalig at paghahasik ng Maute terror group/IS sa Mindanao.

Kasunod nito nakitang lumipad ang spy plane ng Amerika sa Marawi City habang ang US personnel naman ay namataan sa kampo ng militar at tumutulong sa teknikal na trabaho.

Sinabi ni Pangulong Duterte na hindi niya alam ang paghingi ng tulong sa US government, pero dahil nandito na ang kanilang puwersa ay nagpapasalamat na rin siya.

Sa loob ng halos isang buwang bakbakan sa Marawi, nasa 258 terorista na ang napapatay habang 65 naman sa tropa ng gobyerno.