DUTERTE UMAMING NABANGAG

Umamin si Pangulong Rodrigo Duterte na minsan siyang naging bangag nang tumira ng gamot na Fentanyl.

Pakiwari nga niya nang tumira siya ng naturang gamot nang lagpas sa dosage na ibinilin ng kanyang doktor, para siyang nasa “cloud 9”.

“Iyung Fentanyl, the doctor stopped it because he got mad. I’m supposed to cut it into four pieces.

Eh there was a time na ‘yung buo nilagay ko because more than just the disappearance of pain, you feel that you are on cloud nine.

Para bang everything is okay with the world, nothing to worry about,” pag-amin ng Pangulo sa kanyang talumpati sa Davao City kahapon.

Ginagamit ni Duterte ang Fentanyl bilang pain reliever matapos ang nakaraang aksidente sa pagmomotorsiklo.

Sa depinisyon ng Wikipedia sa Fentanyl, ito ay “potent, synthetic opioid pain medication with a rapid onset and short duration of action.

It is a potent agonist at the opioid receptors. Fentanyl is 50 to 100 times more potent than morphine.”

Marami ang pumupuna sa lagay ng kalusugan ng Pangulo matapos ang pag-amin nito kamakailan hinggil sa paggamit niya ng Fentanyl.

Nakadagdag pa sa espekulasyon ang madalas nitong pagsabi sa mga public engagement na baka hindi niya matapos ang kanyang termino sa 2022.