Duterte umalma sa hirit ng rebelde

Hindi kumporme dahil kalabisan na ayon kay Pa­ngulong Rodrigo Duterte kung pakakawalan nito lahat ang 400 political pri­soners gaya ng hinihirit ng mga komunistang rebelde.

“The NPA, they wan­ted release of prisoners, 400. I said I have surrendered, conceded too much, too soon,” sabi ni Pangulong Duterte nang magtalumpati sa ika-38 Natio­nal Convention ng Phi­lippine Association of Water Districts na ginanap sa SMX Convention Center sa Davao City kahapon.

Binanggit ng Pangulo na sapat na ang pagpapalaya sa mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon na kapwa matataas na opisyal ng Communist Party of the Philippines (CPP).

Binigyang-diin ni Duterte na ang pagpapalaya sa lahat ng poli­tical prisoners ay saka lamang isasagawa kapag nagtagumpay ang negosasyon sa isinusulong na prosesong pangkapayaan.

“Now they want 400 released? My God, that is already releasing all. Para na akong nag-amnesty, which is usually given after a successful negotiation,” anang Pangulo.

Ayon kay Duterte, hindi madaling ibigay ang ­request ng National ­Democra­tic Front of the Philippines (NDFP) sapagkat maaari itong ikagalit ng militar.

Nagbigay din ng punto ang Pangulo patungkol sa inilawit na pagbawi ng New People’s Army (NPA) sa unilateral ceasefire sa gobyerno.

“So, nag-withdraw kayo sa ceasefire, so am I supposed to do the same? Gaya-gaya puto maya? I will decide in the fullness in God’s time,” dagdag ni PDu30.