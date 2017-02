Duterte at Trump una sa paglabag sa karapatang-pantao — AI

Sa kauna-unahang pagkakataon ay natukoy ang Pilipinas sa ‘foreword’ ng taunang report ng isang international ­human rights group.

Sa annual report ng Amnesty International­ na “The State of the World’s Human Rights” para sa taong 2016 hanggang 2017, binanggit ang mga makapangyarihang lider ng iba’t ibang ­bansa kung saan talamak ang human rights violations.

Dito ay kasama ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte sina US Pres. Donald Trump, Hungarian Prime Minister Viktor Orban at Pres. Recep Tayyip Erdogan ng Turkey.

Ayon naman kay Butch Olano, head of ­office ng grupo rito sa ­Pilipinas, hindi dapat manahimik lamang ang publiko sa sunud-sunod na patayan na nangyayari sa buong bansa.

Iginiit naman ng Malacañang na hindi sumasalamin sa sentimiyento ng nakararaming Pinoy ang annual report ng AI.

“The Amnesty International’s (AI) report ­stating that President ­Rodrigo Duterte is among the leaders who are ‘wielding a toxic agenda that hounds, scapegoats and dehumanizes entire groups of people,’ does not reflect the sentiments of the majority­ of Filipinos,” komento ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella.

Sa katunayan, ayon sa tagapagsalita ng Palasyo, ay humakot ng malaking boto si Pangulong Duterte noong nakaraang presidential elections at walo mula sa sampung Filipino ang nagtitiwala at kuntento sa kampanya­ ng admi­nistrasyon sa ilegal na droga at pagsugpo ng krimi­nalidad batay na rin sa resulta ng mga pinakahuling survey.