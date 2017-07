Duterte tameme sa sunod-sunod na oil price hikes

Kinalampag ng grupong Anakpawis partylist ang pananahimik ng Duterte administration sa walang puknat na taas-presyo ng mga produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin.

Ayon sa grupo, kapag hindi pinansin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga oil price increase ay makakatikim ito ng sunod-sunod na kilos protesta.

“The Duterte gov’t should act on it or face series of protest against its complacency on the continuing oil price hikes”, ani dating Anakpawis party-list Rep. Fernando Hicap.

Ginawa ni Hicap ang pahayag kasunod ng panibagong anunsyo ng mga kumpanya ng langis na magtataas ng 70 sentimos sa bawat litro ng gas, P1.20 sa presyo ng diesel 90 sentimos sa kerosene.

Noong nakaraang linggo, nagtaas ang mga kumpanya ng langis ng 70 sentimos sa diesel, 30 sentimos sa gas at 50 sentimos sa kerosene subalit hindi pinapansin ng gobyerno.

Sinabi ng dating mambabatas na walang ibang nagdudusa sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo kundi ang mga ordinaryong consumers dahil makakaroon ito ng epekto sa presyo ng mga pangunahing bilihin.