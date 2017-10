Duterte, sisipain sa puwesto ng CIA?

Matapos ibuking na nais siyang patayin ng Central Intelligence Agency (CIA) ng Amerika, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na nag-iba na ang plano at ito ay kung paano siya mawala sa puwesto.

Sa kanyang talumpati sa dinaluhang aktibidad patungkol sa mga overseas Filipino workers noong Miyerkules ng gabi, sinabi ni Pangulong Duterte na may nakarating sa kanyang impormasyon na pinagpaplanuhan umano kung paano siya mawala sa gobyerno.

Hindi aniya siya papatayin ng CIA pero may ibang plano at malinaw na ayaw sa kanya.

Binigyang-diin ng Presidente na kung ayaw sa kanya ay mas lalong ayaw niya rin sa Amerika.

“Now they say that the CIA wanted me out of the government. I believe so but not really killing but they could have — they would have prepared another one. But one thing is very sure is they do not like me and I do not like them also.”litany ng Pangulo.

“If there is one place that I… I was invited by Trump to go there and here comes the two Senators from the US Congress, they were saying, ‘Oh we will protest if he goes there.’ And I answered: ‘Who told you I will go there?,’” ang pahayag ng Pangulo.

Matatandaang noong nakalipas na linggo ay ibinuking ng Presidente ang plano umanong paglikida sa kanya ng CIA.

Nagkalamat ang relasyon ng Pilipinas at Amerika matapos tawaging ‘bakla’ ni Pangulong Duterte ang dating US ambassador to the Philippines Philipp Goldberg, habang minura naman nito si dating US President Barack Obama dahil sa pakikialam aniya sa panloob na usapin ng bansa partikular ang kampanya sa ilegal na droga.