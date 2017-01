Duterte sinasabotahe!

Hindi ang mga kalaban sa pulitika ang sumasabotahe kay Pangulong Rodrigo Duterte kundi ang kanyang mga sariling tauhan partikular na ang kanyang mga economic managers.

Ito ang alegasyon ni Bayan Muna party-list Rep. Carlos Zarate dahil kahit lumalayo na ang Pangulo sa pagmamando ng Estados Unidos sa bansa ay patuloy pa ring ipinapatupad ng kanyang mga economic managers ang “US-inspired neo­liberal policies”.

“These mainly pro-elite and oligarchic economics run counter and anathema to the previous pro-poor and pro-people pronouncements of Pres. Duterte; they are sabotaging the President,” ani Zarate.

Ginawa ng mambabatas ang nasabing ­pahayag matapos hara­ngin ng mga economic managers ni Duterte ang P2,000 Social Security System (SSS) pension hike, pagpapatupad ng moratorium sa land conversion ng mga lupang sakahan at pagsusulong ng excise tax sa mga produktong petrolyo.

Pawang mga dikta umano ng mga oligarch at Amerika ang mga polisiyang ito na kanilang tinututulan sa mga nagdaang administrasyon subalit nakakalungkot, aniya, na ipinagpapatuloy ito ng mga economic managers ni Duterte.

Asang-asa, aniya, ang taumbayan na sa ilalim ng Duterte ay magkakaroon talaga ng pagpapatupad ng ipina­ngako ng Pangulo noong panahon ng kampanya subalit tila hindi nangyayari ang “change is coming”.

Isang uri umano ito ng pananabotahe kay Duterte dahil inilalayo siya ng kanyang mga tauhan sa taumbayan na siyang nagluklok sa kanya sa Palasyo ng Malacañang noong nakaraang eleksyon.

“The only thing that these policies will sustain is the status quo of inequality in the Philippines. As it is now, what these neoliberal economic managers prescribe will only help dissipate the huge political capital of Pres. Duterte and eventually isolate him from the people,” ayon pa sa mambabatas.