Duterte, simbahan puwede pang magkasundo

Hindi akalain ng mga bigating negosyanteng nakipagpulong kay Pangulong Rodrigo Duterte noong isang linggo na hahantong sa maayos ang kanilang pag-uusap, kaya naman tiwala ang palasyo na maaari pang magkasundo ang Pangulo at ang simbahan.

Sa isang panayam, binanggit ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na bago ang pakikipagpulong ng mga tinaguriang tycoons at taipans kay Pangulong Duterte ay nag-aalala ang mga ito sa kahahantungan ng kanilang pakikipagharap sa Pangulo.

“I was talking with the Presidential Adviser Joey Concepcion ang sabi niya, before the dinner many of the tycoons, taipans, were very apprehensive,” pagsasalaysay ni Abella sa naging pakiramdam ng mga negos­yante kay Pangulong Duterte bago humarap sa meeting noong Huwebes, Enero 19.

Matapos ang dayalogo ng Pangulo sa pagitan ng mga negosyante ay nagbago umano ang lahat dahil mistulang naunawaan ng Pangulo ang hanay ng mga negosyante na umalis ng Palasyo na masaya.

Katulad ng nangyari sa pakikipagpulong ni Duterte sa mga tycoons at taipans, positibo si Abella na magiging maayos din ang relasyon ng Pangulo at mga Simbahang Katolika sa sandaling magharap ang mga ito.