Duterte sa pulisya: Just do your work!

Umapela si Pangulong Rodrido Duterte sa mga heneral ng Philippine National Police (PNP) na manatiling tapat sa bandila at Konstitus­yon ng Pilipinas.

Hinimok din ng Pa­ngulo ang mga police generals na maging totoo sa kanilang mandato na protektahan at pagsilbihan ang sambayanang Filipino.

“Just continue to do your work. I just want to assure you that ako ‘yung hindi nag-iiwan ng tao basta sa trabaho lang,” bahagi ng pahayag ng Pangulo sa oathtaking ng mga opisyal ng PNP nitong Huwebes.

“You just remain loyal to the flag and to the Constitution. That is all that I ask of you. Basta atin trabaho lang. I said, do not cultivate a loyalty na personal sa akin. I do not need it but the country needs your dedication,” dagdag ng Pangulo.

Nanawagan din ang Pangulo sa mga pulis na huwag sa kanya maging loyal dahil hindi niya ito kailangan.

“Trabaho lang tayo at sa aking panahon wala kayong problema. Not because I want you to be loyal to me. Lahat kami padaan lang. Ako in six years wala na ako. Or I don’t know kung hanggang kailan,” ayon pa sa Pangulo.