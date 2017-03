Duterte, sa Monaco gustong makulong

Kung sakali mang mapatalsik siya sa puwesto, type ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipatapon sa abroad lalo na sa maliit na bansang Monaco sa Europa.

“Sa Monaco lang ako, ma’am, basta may view lang ako doon tsaka teleskopyo ok na ako,” may himig ng pagbibirong winika ni Pangulong Duterte sa isang press conference sa Davao International Airport.

Ang Monaco ay isang maliit na bansa sa Europa kung saan tinutuluyan ng mga “rich and famous”. Malaki ang kinikita nila sa casino at itinuturing din na “tax haven” ng mga gustong umiwas sa pagbabayad ng tamang buwis sa kani-kanilang bansa.

Noong nakaraang Huwebes ay isinampa ni Magdalo party-list Rep. Gary Alejano ang impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte dahil sa war on drugs nito na nagresulta ng pagkamatay ng 8,000 katao at ang pagkakaroon umano nito ng higit P2-bilyong hidden wealth.

Minaliit naman ito ni Pangulong Duterte maging ang posibleng pagsasampa ng kaso laban sa kanya sa International Criminal Court (ICC).

“I welcome both developments. They can do their worst. I can do better in my performance as a worker in development, period,” wika ng Pangulo kasabay ng pagsasabing bahagi ito ng demokrasya sa bansa.

Isang beses lang ipinatapon sa labas ng bansa ang isang dating Pangulo na pinatalsik sa puwesto. Noong 1986 EDSA Revolution, tinulungan ng US government si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na lumipad patungong Hawaii.