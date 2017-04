Duterte sa mga durugista: ‘Gagawin ko kayong fertilizer sa isda’

Binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga durugista na magsitiklop, magkulong sa loob ng bahay at huwag pahara-hara sa kalye kung ayaw samain ng mga ito.

“Kaya kayong mga… Let me just issue ­another warning to kayong mga drug addict, tutal na-identify na rin kayo, avoid the streets, magkulong kayo sa bahay ­ninyo kasi ‘pag nadampot ko kayo, ipatapon ko kaya diyan sa Manila Bay.

Gawain ko kayong fertilizer sa isda,” pagdidiin ni Pa­ngulong Duterte sa isang okasyon sa Malacañang kahapon ng hapon.

Kung gusto pa ­aniyang humaba ang buhay ng mga adik ay mas maiging magsilayas sa kalye at huwag na ­huwag gagawa ng krimen at mambibiktima ng kapwa.

“Avoid the streets ­because people are afraid if you congregate in corners, especially ‘yung mga ista­syon-istasyon diyan sa ­Ermita… Get out. Kung gusto ninyong mabuhay pa nang mahaba-haba, huwag kayong mag-biktima diyan,” dagdag nito.

Ang mga ­daanan at plaza, ayon pa sa ­Pangulo, ay para lamang sa “law abiding citizens” at hindi dapat pinamumugaran ng mga pusakal.

“Iyang daan, ‘yang publiko, ‘yang plaza, para lang ‘yan sa matutuwid na tao at gumagalang sa batas.

Hindi ‘yan pwedeng pag-istambayan ng mga kriminal where you pry against the civilians there na tinatakot ninyo, hino-holdup ninyo,” giit ni PDu30.