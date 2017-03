Duterte sa EU: Bakit kayo nakikialam?

“Bakit kayo nakikia­lam.” Ito ang tanong ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa European Union Parliament na nanghihimasok sa kanyang giyera kontra ilegal na droga.

“You know, you guys. I’ll talk in English. Do not impose your culture or your belief in what would be a government in this pla­net. Do not impose on other countries, especially us,” babala ni PDu30 sa EU.

Ayon kay Duterte nag-propose ang EU sa kanya na lahat ng adik wala nang patayan, bigyan na lang.

“Kung shabu, bigyan ka ng shabu; kung heroin, bigyan ka naman; kung cocaine, bigyan ka ng cocaine, magpunta ka lang sa isang center. Itong mga buang na ’to, hindi ko talaga… why are you trying to impose on us? Why don’t you mind your own business? ” banat ni Duterte.

Sinabi pa ni Duterte na paboritong pakialaman ng EU ang mga ASEAN countries na nagpapataw ng parusang bitay.

“ASEAN countries because may… there’s a death penalty and I’m trying to revive it and I’m trying… as if the other countries of EU walang death penalty ,” sabi pa ni PDu30.