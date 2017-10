Duterte sa EU Ambassadors, lumayas na kayo

Muling uminit sa galit si Pangulong Rodrigo Duterte sa European Union (EU) dahil sa hindi tinitigilang isyu ng extrajudicial killings (EJK) umano sa bansa kasama na rin ang bantang posibleng mawala ang membership ng Pilipinas sa United Nations Human Rights Council (UNHRC).

Sa kanyang talumpati kahapon matapos pasinayaan ang ni-renovate na Malacañang briefing room ay hindi naiwasan ng Pangulo na magmura at hinamon ang mga kritiko na isulong ang pagpapaalis sa Pilipinas sa UN.

Hindi aniya kawalan ang mga ito at kayang tumindig ng gobyerno kahit wala ang tulong ng EU.

Kung babasahin aniya ang kasaysayan ng EU ay mas marami ang sinakop at pinatay ng mga ito kaya huwag magmali­nis at idiin ang Pilipinas sa isyu ng EJK.

Duda si Pangulong Duterte na magtatagum­pay ang mga gustong magpatalsik sa Pilipinas sa UN dahil hindi ito papayagan ng China, Russia at ASEAN countries na nakaupo ngayon sa UN Security Council.

“Do not come to this country again. You want to expel us? You try. Bakit papayag kaya ang Russia pati China? You think the rest of the ASEAN will agree to that? … Kasi ang pagtingin ninyo kasi sa amin walang alam sa charter ng UN, you think that we are a bunch of morons here. You are the one,” ang gigil na pahayag ng Presidente.

Sinabi pa ng Presidente na handa niyang putulin ang ugnayan sa EU at kung gusto nila ay maaari nang umalis sa loob ng beinte kuwatro oras.

“The ambassadors of those countries listening now, tell me because we can have the diploma­tic channel cut tomorrow. You leave my country in 24 hours, all of you!” giit pa ni PDu30.