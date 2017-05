DUTERTE SA CHR: NAKADROGA BA KAYO?

“Kayong sa human rights magsabi lang kayo ng totoo, nakadroga ba kayo? Are you in drugs? Because I am inclined to believe that you are.”

Ito ang mariing­ tanong ni Pangulong ­Rodrigo Duterte sa komis­yon sa pilot epi­sode ng kanyang programa sa PTV 4.

Kilala ang Commission on Human Rights (CHR) na nangunguna­ sa pag-usig sa giyera kontra droga ng kasalukuyang administrasyon.

Maging si United Nations (UN) special rapporteur Agnes Callamard ay hindi nakaligtas sa Pangulo na tinanong din kung naka-droga ba ito kaya’t panay ang banat hinggil sa paglabag ng karapatang pantao sa war on drugs ng kanyang ­administrasyon.

Matatandaang naglabasan sa social media ang litrato ni Callamard na binilugan ang labi na sensayales na gumagamit ng ilegal na droga.

Sa naturang programa ay pinanindigan nito ang kanyang kampanya laban sa ilegal na droga.

Kung hindi niya pipi­gilan ang paglaganap ng ilegal na droga, darating umano ang panahon na babagsak ang Republika ng Pilipinas.

“Who’s gonna rehabilitate the country from the onslaught of drugs kayo?” diin ni Duterte.

Nilinaw din niya na noong sinabi niyang ipapapatay niya ang mga gumagamit ng ilegal na droga, ito ay isang ‘general statement’ lamang.

“I will kill you pero hindi ako nagsabi na I will order Bong Go to kill you with a revolver or pistol because it was an outrage coming from a leader,” paliwanag pa niya.

“Hanggang ngayon­ wala pa akong pinatay na rapporteur. Sinong ­pinatay ko?” katuwiran pa niya.

Kabuntot nito ay ang bantang kakasuhan ng perjury si Callamard kapag nagpatuloy umano ng pagkakalat ng maling impormasyon hinggil sa war on drugs.