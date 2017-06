Duterte: Pulitiko o hinde basta financier ng Maute, arestuhin lahat!

Walang sasantuhin ang pamahalaan at aarestuhin lahat ang mga may ugnayan sa Maute terror group.

Ito ang utos ni Pangulong Rodrigo Duterte para tuldukan ang karahasan sa Marawi City.

Tiniyak ng Pangulo na ipa-aaresto at ipakukulong ng habambuhay ang mga personalidad na nagbibigay ng proteksyon at pondo sa mga terorista.

“In the days ahead we will arrest all of them. Number one ‘yung nag-produce ng shabu, nagbigay ng pera sa terorista, they will all be arrested, whether politicians or not,” babala ni Pangulong Duterte nitong Sabado ng gabi nang bisitahin ang mga sugatang sundalo sa Camp Evangelista Hospital sa Cagayan de Oro City.

“We will charge you accordingly. We will detain you more than ‘yung six days-six days. There will be at once an inquest and if there is a probable cause, I would like them to be detained forever,” pagtiyak pa ng Pangulo.

Hindi nagbigay ng pangalan si Duterte subalit binanggit nito na maraming drug personalities sa Marawi City.

Ayon sa Palasyo, (as of June 3) ay 30 sibilyan na ang napapatay sa Marawi habang 1,271 naman ang nasagip sa war zone.

Nasa 120 miyembro na ng Maute Group na ang napapatay ng puwersa ng gobyerno, subalit mayroon pa umanong 200 ang nananatili sa Marawi City at patuloy na nakikipagbakbakan sa mga sundalo.