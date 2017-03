Duterte pinalagan sa mataas na buwis

Nakipagpulong si Pa­ngulong Rodrigo Duterte nitong Martes ng gabi sa mga senador na kasapi ng majority bloc sa Senado kung saan itinulak nito ang pagpapatibay ng kontroberysal na tax measure ng administrasyon.

Ang pulong ay ginawa sa Malacañang Park, kung saan 15 senador ang dumalo.

Kabilang sa dumalo ay sina Senate President Aqui­lino ‘Koko’ Pimentel III, Senate President Pro-Tempore Ralph Recto, Majority Leader Vicente ‘Tito’ Sotto III, Sens. Alan Peter Cayetano, Grace Poe, Richard Gordon, JV Ejercito, Sonny Angara, Loren Legarda, Nancy Binay, Joel Villanueva, Migz Zubiri, Cynthia Villar, Sherwin Gatchalian at Manny Pacquiao.

Hindi dumalo sa dinner sina Sens. Panfilo Lacson, Francis Escudero at Gregorio Honasan na nagdiriwang ng kaa­rawan kahapon.

“Yung pinag-usapan namin ‘yung controversial tax measures ni Uncle (DOF Secretary) Sonny Dominguez,” pagsisiwalat ni Sen. Zubiri.

Ayon naman kay Sen. Ejercito, maraming senador ang nagreklamo sa Pa­ngulo kung bakit napakataas ng rate ng buwis na nakapaloob sa revised comprehensive tax reform package.

“Maraming senators narinig niya na natataa­san sa increases. What can be worked on para maging acceptable,” paglalahad ni JV.