Duterte ‘Person of the Year’ ng China Magazine

Hinirang bilang “Person of the Year” ng isang ­Chinese magazine si Pangulong Rodrigo Duterte.

“The magazine Yazhou Zhoukan, according to Wilson Flores, the Time Magazine of the Chinese-speaking world has granted the President ‘Person of the Year’ award,” pagbibida ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa press briefing sa Malakanyang kahapon.

Ayon kay Abella, ang pagpili kay Pangulong Duterte ay bunsod ng pag-aanunsyo nito ng pagkakaroon ng independent foreign policy kasama na ang pagdistansya sa Amerika at pagbalangkas ng mas malalim na relasyon at pakikipagkaibigan sa China.

“The article also praises Duterte’s program of good governance and anti-corruption campaign as a reason for his popularity among the Filipinos,” ani Abella.

Nabatid na ang Yazhou Zhoukan ay isang lingguhang magazine.