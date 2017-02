DUTERTE NANGAKO NG P2B SA SURIGAO QUAKE VICTIMS

Nangako kahapon si Pangulong Rodrigo Duterte ng P2 bilyong ayuda para sa Surigao del Norte matapos itong tamaan ng 6.7 na lindol noong Biyernes ng gabi.

Sinabihan din niya ang mga residente dito na may nakalaang P1 bil­yon ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) para sa libreng pagpapagamot sa mahihirap dito.

Ang P2 bilyon aniya ay magagamit para mapalitan ang nawalang hanapbuhay ng mga naninirahan dito dahil sa pagkasira ng mga bahay at gusali dahil sa lindol.

“Na-a ako’y kuwarta gamay so sustinehan nako kadtong nawad-an nga kinabuhi. Mag-release ako gama’y, mga P2 billion tama na siguro. (Mayroon akong kuwarta maliit lang so sustinehan ko ‘yung nawalan ng hanapbuhay. Mag-release ako maliit, mga P2 billion tama na siguro.),” wika ng Pangulo sa harap ng mga biktima ng lindol.

Nagbiro pa si Pangulong Duterte na sa P2 billion, baka makabili na sila ng house and lot.

“Hala palitan n’yo na la subdivision at house and lot tanan. (Hala bumili kayong lahat ng subdivision at house and lot.),” biro ng Pangulo.

Agad namang umalis si Duterte sa Surigao City dahil sa advise sa kanya na baka sumama ang panahon at abutin ito ng gabi doon. Alas-10:30 ng umaga ang abiso ng pagdating ng Pangulo sa siyudad subalit hapon na ito dumating doon.

Nasira ang runway ng Surigao Airport kung kaya’t sa airport pa ng Butuan City nanggaling ang Pangulo, na dalawang oras ang biyahe sa kalsada.