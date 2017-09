Duterte may ipoprotesta rin

Kasali rin umano si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga magpoprotesta kaugnay sa idineklarang National Day of Protest ngayong Huwebes laban sa mga ‘dilawan’ na kasalukuyang nakaupo sa gobyerno.

Sinabi ng Pangulo na hindi lamang ang mga militante at mga grupong kontra sa gobyerno ang maaaring magdaos ng rally dahil maging siya ay may protesta rin.

Ayon sa Presidente, maraming mga kaalyado ng dating administrasyon na nakaupo sa ilang puwesto sa gobyerno ang balot aniya ng katiwalian tulad na lamang ng mga nasa Energy Regulatory Board (ERC) na hindi basta-basta maaalis dahil mayroong fixed term ang mga ito.

Maaalis lamang aniya ang mga ito kung kikilos ang Civil service Commission o kaya ay irereklamo sila sa korte.

“Kasi ako magpoprotesta rin. Kasi maraming mga dilaw, nandiyan sa mga commission, napaka-corrupt. So, even ‘yung sa mga regulatory board, eh magpoprotesta rin ako because I cannot remove them simply because they have a fixed term, there’s a security of tenure. Ibig sabihin, hindi mo basta-basta mapaalis. It’s either sa Civil Service or you have to go to court to oust them. ‘Yan ang problema ko rin. So pati ako, nagpoprotesta,” ang pahayag ni Pangulong Duterte.

Matatandaang lantaran ang pagkadismaya ng Pangulo sa mga opisyal ng ERC dahil sa natuklasang mga biyahe ng mga ito sa ibang bansa na ang gumastos ay mga pribadong kumpanya kapalit umano ang pabor sa mga ito.