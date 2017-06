DUTERTE MAY BAGONG SISIBAKIN!

Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na may panibagong opisyal ng gobyerno ang masi­sibak sa puwesto.

May kinalaman sa korapsyon ang gagawing pagsisante ng Pangulo sa hindi muna pinangalanang opisyal.

“I am about to fire somebody from here. If it is proven that… na humi­ngi siya ng pera.

May official dito na tatanggalin ko in a few days. I will fire him,”pagbibigay-­diin ni Pangulong Duterte sa turnover ceremony ng ­urgent military assistance gratis ng China sa Pilipinas na ginanap sa Clark Airbase, Angeles City, Pampanga kagabi.

Muling pinaalalaha­nan ni Duterte ang mga taga-gobyerno na luba­yan ang katiwalian.

“Sabi ko sa inyo you avoid magkasala na kayo na magkasala you avoid graft and corruption ­because that is the very taint thing that has pull us down all throughout the years kaya hindi tayo umaasenso kasi puro magnanakaw ang nandyan sa gobyerno halos,” pagbabanggit ni Duterte.

Iginiit nito na hindi siya mangingiming sibakin ang kahit na sino sa gobyerno kahit pa ilang dekada na itong naglilingkod basta nakaladkad sa kurakutan.

“Lalo na dyan sa baba kayong mga director I will not hesitate to fire you even if you been there for the last 25 years. Avoid corruption du­ring my time because I will never countenance it. ‘Wag ninyong gawain talaga sa panahon ko uupakan ko kayo… Do not do it,” pagwa-warning ng Punong Ehekutibo.

Nagbigay din ng matigas na mensahe ang Pa­ngulo sa mga korte na nagiging instrumento para mabalam ang mga proyekto ng gobyerno.

“… and the courts sa mga judges I’m not warning you I’m just saying that alam ko ‘yung raket.

Huwag kayong sumali dyan wala kayong pakialam lahat naman sige kahit TRO, TRO, baka puntahan kita sa opisina mo sipain kita.

Totoo lang and I have done that when I was mayor­ may sinipa talaga ako na huwes so ‘buting magklaro tayo dito because here you were almost on bended knees sometimes because of lack of equipment,” sabi ng Pangulo.