Duterte mataas pa rin ang trust at approval rating

Napanatili pa rin ni Pangulong Rodrigo­ Duterte ang kanyang mataas na trust at appro­val ratings na 83%.

Batay ito sa resulta­ ng pinakahuling Pulse Asia survey na isinagawa noong December 6-11 na kung saan sa mga panahong ito ay mainit ang isyu ukol sa naging desis­yon ng Korte Suprema na pumapabor sa pagli­bing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa Libingan ng mga Ba­yani; ang pagbibitiw ni Vice President Leni Robredo sa gabinete at ang pagdinig ng Kongreso at National Bureau of Investigation sa pagkamatay ni Albuera, Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr.

Nilahukan ng 1200 ­respondents ang natu­rang survey.

Ayon pa sa survey firm, sa kabila ng mga kontroberisya at batikos laban sa Pangulo, mayorya pa rin sa mga Pinoy ay nanatili ang tiwala at nasisiyahan sa ginawa nito.

“Amidst various controversies involving him and his administration, most Filipinos remain appreciative of the work done by President Rodrigo R. Duterte,” ayon sa survey firm.

Halos pareho lamang ang natanggap na rating ng Pangulo noong nakaraang Setyembre na 86 percent para sa kanyang performance at trustworthiness.

Lumitaw na sa mga respondents noong Dis­yembre, limang porsi­yento ang hindi sang-­ayon kay Duterte habang 13 percent ay undecided. Apat na porsiyento lamang ang nagsabing wala silang tiwala sa Pangulo.

Sa geographic areas, ang Pangulo ay nakatanggap ng mataas na ratings mula sa Mindanao na may 91 percent approval, habang 92 percent ang trust rating. Sinundan ito ng Visayas na may approval­ rating na 88 percent at trust rating na 86 percent.

Nasa 81 percent naman ng respondents mula sa National Capital Region ang nagsabing may tiwala sila sa Pangulo habang 80 percent ay nagsabing aprubado sa kanila ang Pangulo.

Sa buong bahagi ng Luzon, bahagyang mataa­s pa rin ang approval rating ng Pangulo na nasa 84 percent habang 82 percent ang nagsasabing may ­tiwala sila sa Pangulo.

Sa socioeconomic classes, nakuha ng Pa­ngulo ang mataas na ­rating mula sa Class E ­respondents na nasa 88 percent.