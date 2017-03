Duterte maiipit sa DDS; laglagan inaabangan

Napilitan lamang umano si Pangulong ­Rodrigo Duterte na aminin na kilala niya si retired SPO3 Arthur­ Lascañas dahil sa nag-aabang­ ang ibang ­miyembro ng kilabot na Davao Death Squad (DDS) kung ­ilalaglag ­niya ito, ayo­n kay Sen. Antonio Trillanes IV.

Sinabi ni Trillanes na naiipit ngayon si Pangu­long Duterte sa sitwas­yon ng DDS dahil kung sinabi niyang hindi niya­ kilala si Lascañas ay ­baka matakot din ang ibang miyembro ng hit squad na ilaglag sila ng Pangulo.

“Obligado siya kasi­ inoobserbahan siya ng ibang miyembro ng DDS kung ilalaglag niya o hindi,” diin ng senador sa isang ambush interview.

“Kasi itong mga ito, talagang ginawa nila ang mga karumal-dumal na bagay para lang kay President Duterte. So ngayon­ tinitingnan nila kung anong gagawin ni Pres. Duterte pagkatapos ng mga pinagsamahan nila,” wika ng senador.

Kung itinanggi umano ni Duterte na kilala niya si Lascañas at napi­litang maglabas ng litrato­ o dokumento ang huli para patunayang magkakilala­ sila ay lalabas na sinu­ngaling ang Pangulo.

“Maiipit siya rito. If he pretends not to know Lascañas eh baka may big­lang may lumabas diyan na dokumento o picture so kumbaga obligado siya,” ani Trillanes.

Nakatakdang sumalang sa hearing ng Senate committee on public order and dangerous drugs ngayong Lunes, Marso 6, si Lascañas upang isiwalat ang mga nalalaman niya sa DDS noong mayor­ pa ito ng Davao City.