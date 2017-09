Duterte magre-resign kapag napuno ang EDSA

Hindi kapit-tuko sa puwesto at handang magsumite ng kanyang resignation sa Kongreso si Pangulong Rodrigo Duterte sakaling matulad sa EDSA (Epifanio Delos Santos Avenue) People Power ang ikinakasang malakihang kilos-protesta ng iba’t ibang grupo sa September 21 na anibersaryo ng deklarasyon ng Martial Law.

Pero nilinaw ng Presidente na dapat mayroong pagsang-ayon ang militar sa kanyang pagbibitiw para sa maayos na pagsasalin ng kapangyarihan.

Sinabi rin ni Pangulong Duterte na hindi niya alam kung gaano karami ang sasali sa National Day of Protest sa Huwebes dahil bukod sa mga militante at oposisyon ay hinimok din nito ang mga taga-gobyerno na mag-rally kung may hinaing ang mga ito sa pamahalaan.

Ayon sa Pangulo, tiyakin lamang na hindi maninira ng mga kagamitan ng gobyerno dahil mga traffic officers lamang ang ide-deploy sa mga kalsada at hahayaan ang mga raliyista na magdaos ng kani-kanilang kilos protesta.

Binigyang-diin ng Presidente na hindi niya pipigilan ang mga raliyista kung nais mang magtagal ng mga ito sa kalsada o kahit dalhin hanggang EDSA ang kanilang kilos protesta.

Hahayaan lamang umano ni Pangulong Duterte kahit abutin ng isang buwan o higit pa ang mga gustong magtungo sa EDSA. Aniya pa, kaya niyang i-tolerate ang mga ito kahit isang taon basta tiyakin lamang na hindi mapeperwisyo ang publiko dahil may karapatan din ang mga ito na gamitin ang mga kalsada.

Idinagdag pa ng Presidente na hindi siya kapit-tuko sa puwesto kaya kapag nakita ng lahat na mas maraming Pilipino ang nasa EDSA kumpara sa dami ng bilang ng bumoto sa kanya ay handa niyang iwan ang pagkapangulo.

“I do not know how many millions will be joining… walang problema ‘yan, wala akong ilusyon sa presidency. I can retire anytime, I will submit my resignation to the Congress, subject to the concurrence of the soldiers. If you go to EDSA for one month or more, I give you much. Kung ayaw niyo sarhan ko ang EDSA, sa inyo na yan. Then ang Filipino will just have to suffer. Kasi if you challenge me, if you think that 3 days or one month, go ahead be my guest!,” ang pahayag ng Pangulo.