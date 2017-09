Duterte kokonsulta muna sa pagbuhay sa peace talks

Ikokonsulta muna ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang security officials ang hirit ng Communist Party of the Philipines na ituloy ang naputol na usapang pangkapayapaan.

Sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na kailangang ikonsidera ang maramimg buhay na nawala dahil sa pananambang at pag-atakeng ginawa ng mga rebeldeng New People’s Army sa mga pulis, sundalo at maging sa mga sibilyan.

Ayon kay Abella, marami ring sinirang mga ari- arian ng mga sibilyan at gobyerno ang mga rebelde kaya masusing pag-aaralan kung may dahilan pa para bumalik sa negotiating table ang government peace negiotators.

“To resume talks necessitates President Duterte to consult first with the members of his security cluster, considering the many lives lost, civilian and government property destroyed before returning to the negotiating table with the CPP/NPA/NDFP,” sabi ni Abella.

Bukod dito, inihayag ng opisyal na kailangan ding ikonsulta ng Pangulo sa iba pang sangay ng gobyerno ang posibleng pagbabalik ng peace talks kung aaprubahan o sasang-ayunan ba ito.

Binigyang-diin ni Abella na sa kabila ng matatag na posisyon ni Pangulong Duterte na protektahan ang bansa laban sa karahasan at terorismo, nananatili ang adhikain nito na makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa bansa sa pamamagitan ng paglutas sa isyu ng social injustice na ugat aniya ng matagal nang problema sa bansa.