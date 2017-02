Duterte kinalampag ni Leni

Matinding pangangalampag ang ginawa ni Vice President Leni Robredo kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil imbes na tutukan at giyerahin ang pangunahing problema ng sambayanang Filipino partikular na ang kahirapan ay inuubos nito ang kanyang oras sa pulitika at pinaghihiwa-hiwalay ang mamamayan.

Sa kanyang matapang na talumpati kahapon ng hapon sa “1986 EDSA People Power Today Forum, School of Economics Auditorium, UP Diliman, mistulang naubos na ang pasensya ni Robredo kay Duterte.

“Mr. President, we call you to task. In behalf of the Filipino people, whose daily struggles are escalating, we ask you to focus on the war that really matters: the war on poverty.

Our people are hungry, jobless and poor,” ani Robredo.