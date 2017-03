DUTERTE HUGAS-KAMAY SA IMPEACH LENI

Mariing itinanggi ni Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman siya sa pinaplanong paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo.

“I never did anything, I will not do anything about it,” bungad ni Pangulong Duterte nang matanong sa isang press conference sa Davao City International Airport bago ito lumipad patungong Myanmar kahapon.

Nitong Biyernes ay nagbanta si House Speaker­ Pantaleon Alvarez na pinag-aaralan na niya ang posibilidad na maghain ng impeachment complaint kay Robredo dahil sa “betrayal of public trust”.

Ang pahayag ni Alvarez ay sinuportahan naman ni Solicitor General Jose Calida na nagsabi pang “treasonous” ang video message ni Robredo sa United Nations hinggil sa “palit-ulo” sa war on drugs ng administrasyong Duterte.

Nanindigan naman si Pangulong Duterte na wala siyang kinakausap na senador, kongresista, miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng gobyerno para trabahuin ang paghahain ng reklamo laban kay Robredo.

“Tanungin mo maski sino sa gobyerno, LTO, ­LTFRB, tangunin mo… kung may tinawagan ba ako ni isa. Kung mayroon kang masabi, dalhin mo dito sabi ko mag-resign ako. I always do it with honor,” hamon pa ng ­Pangulo.

“‘Pag sinabi kong wala, wala talaga. At ‘pag sinabi kong gawin ko ‘yan, umat­ras ka na kasi gagawin ko talaga,” diin pa niya.

Nagbigay din ng komento si Duterte sa tanong kung sa tingin niya ay may kinalaman si Robredo sa isinampang impeachment complaint ni Magdalo Rep. Gary Alejano laban sa kanya sa Kamara.

“I will not be surprised if she is there or I will not also be, I will not speculate if she is not there kasi hindi ako nakikialam sa buhay niya. Sana huwag niyang pakialaman ‘yung akin pero kung sa trabaho ok lang. Wala sa akin ‘yang impeachment impeachment, I go by the rules of destiny,” diin pa ni Duterte.