Duterte hindi dadalo sa inagurasyon ni Trump

By Boyet Jadulco

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Inihayag kahapon ng isang opisyal ng Malacañang na hindi dadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa inagurasyon ni Donald Trump bilang ika-45 presidente ng Estados Unidos ngayong Enero 20.

Paliwanag ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Martin Andanar, ang inagurasyon ng pangulo ng Amerika ay isang ‘domestic event’ na para sa mga Amerikano lamang kung kaya hindi na kailangan ang presensiya ni Pangulong Duterte.

“Hindi po pupunta si Pangulong Duterte,” diin ni Andanar.

“Hindi customary kasi na uma-attend ‘yung mga heads of state sa US inauguration kasi ito ay domestic event,” paliwanag pa ng kalihim.

Kinumpirma naman ni Andanar na siya at si National Security Advi­ser Hermogenes Esperon ang ipapadala ng Pangulo para saksihan ang inagurasyon ni Trump.

Matatandaan na galit si Pangulong Duterte kay outgoing US Presi­dent Barack Obama at sa Amerika kung kaya’t nagbanta pa ito na puputulin ang diplomatikong relasyon dito, pero ti­timbangin umano niya ang sitwasyon sa pagpasok ng administrasyon ni Trump.

Nakausap na ni Pa­ngulong Duterte sa telepono si Trump kung saan binati niya ito sa pagkapanalo sa US presidential elections. Inimbita­han din ni Trump si Duterte na bumisita sa White House habang ang ating Pangulo, nag-imbita naman sa US President na dumalo sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit kung saan ang Pilipinas ang host. ()