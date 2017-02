Duterte gov’t matataranta sa ingay ‘pag pinalaya si Napoles

Matataranta sa maiingay na protesta ang gobyerno ni Pangulong Rodrigo Duterte kapag itinuloy ng kanyang mga tauhan na sina Solicitor General Jose Calida at presidential legal adviser Jose Panelo ang pagpapalaya sa tinaguriang “pork barrel scam queen” na si Janet Lim Napoles.

Ito ang banta ni Anakpawis party-list Rep. Ariel Casilao kahapon kaya pinayuhan nito ang dalawang nabanggit na opisyal na lumayu-layo sa kaso ni Napoles at sa halip ay ang mga mahihirap na preso ang kanilang tulungan.

“The wisdom of the SolGen favoring the acquittal of Napoles is very disturbing and clearly will affect the case of amassing billions of people’s coffers coursed thru the lawmakers Priority Development Assistance Fund or notoriously called the pork barrel fund,” ani Casilao.

Maliban kay Calida ay inilutang din ni Panelo ang posilibidad na gawing state witness si Napoles sa pork barrel scam bagay na hindi umano katanggap-tanggap lalo na’t hindi biro ang P10 billion na pondo ng bayan ang nag­laho dahil kay Napoles.

“Definitely the progressive lawmakers and mass organizations under the Bagong Alyansang Makabayan [Bayan] will going to manifest its loud protest against this position of the government prosecutor agency,” ani Casilao.