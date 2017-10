Duterte ginagamit sa fake news; netizens hinikayat manindigan

Sinang-ayunan ng Presidential Communications Operations Office (PCOO) na mayroon ngang mga website na nagtataglay ng pangalan ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagpapa­kalat ng fake news.

At ayon sa PCOO ang ganitong bagay ay dapat umanong aksyunan na agad upang ito’y labanan.

Nag-ugat ang pagsang-ayon na ito sa ginanap na hearing ng Senado ukol sa fake news sa social media kung saan hinikayat ng senador ang netizens kakampi o kritiko man ng pamahalaan na manindigan at magsalita ukol sa mga mainit na isyu sa bansa, tulad ng extrajudicial killings (EJKs).

“It’s time to speak up, whether it’s for or against the administration, the opposition, the EJKs, etc. It goes for all sides,” wika ni Sen. Bam Aquino sa ginanap na hearing.

“Now, more than ever, kailangan tayong tumayo at manindigan. Laban kung laban.

Tagisan ng talino, tagisan ng kuro-kuro but we have to do it through civilized means,” dugtong nito.

Nanawagan din ito sa bloggers at netizens na kampi o kontra sa pamahalaan na maging maingat sa pagpapahayag ng kanilang pananaw at kondenahin ang mga paninira at tigilan ang pagkalat ng pek eng balita.

Kasabay nito, isinumite ni Aquino ang lista­han ng pekeng news sites sa National Bureau of Investigation (NBI) upang alamin ang nasa likod ng pagkalat ng mali-maling balita online. Karamihan ng mga website na ito ay gumagamit ng pangalan ng Pangulo.