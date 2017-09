DUTERTE DUMEPENSA SA ANAK AT MANUGANG

Ganito inilarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga bintang na katiwalian ni Senador Antonio Trillanes IV laban sa kanya at maging ng ilang miyembro ng kanyang pamilya.

“Now, ulitin ko. Kung may ebidensya… huwag ‘yung kay Trillanes kasi basura man talaga lahat ‘yan,” pagbibigay-diin ni Pangulong Duterte nang magtalumpati ito sa ika-11 anibersaryo ng Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Panacan, Davao City kahapon.

Muli ring dinepensahan ni Duterte ang manugang na si Atty. Mans Carpio, asawa ni Davao Mayor­ Inday Sara, gayundin si presidential son Davao City Vice Mayor Paolo Duterte.

Sinabi ng Pangulo na nagtatrabaho lamang ang kanyang manugang bilang abogado.

Sa panig naman ng kanyang anak, naghamon ang Pangulo sa mga nagbibintang na maglabas ng matibay na ebidensiya.

“Lawyering is lawyering. Now, itong anak kong si Pulong, sinabi ko bigyan ninyo na ako ng affidavit na may taong nagbigay siya mismo, kung may camera, may audio, mas maganda at tinanggap niya at narinig ko, ito bayad sa ano,” ayon kay Duterte.

Muli ring binigyang-diin ni Duterte na naka­handa itong umalis sa puwesto kapag napatunayan na sangkot sa korapsyon ang kanyang mga anak.

“I have assured you noon pa pag-upo ko kasi importante ‘yan eh, your trust. Sabi ko, kung itong mga anak ko, masabit sa corruption. Pinangalanan ko, si Pulong, Inday, pati si Sebastian. Because I’m only responsible for my sons and daughter. I cannot hold myself responsible doon sa mga apo ko na malalaki na. That’s no… they’re no longer under my parental supervision…So ‘yan lang ang sabihin. That is my guarantee. Pagdating ng panahon na nakita ninyo ako binobola ko kayo, you are free to advise me to step down or I myself would step down,” giit ni PDu30.

Hindi umano ipagpipilitan ni Duterte na pamunuan ang bansa kung hindi na paniniwalaan ng sambayanan ang kanyang mga sinasabi.

“‘Yan ang in-assure (assure) ko sa mga commanding officers ninyo… na ‘pag ako wala nang silbi at hindi na kayo maniwala sa aking mga salita… If you no longer find honor in my words, then there is no reason why I have to insist on leading the country,” pahayag ni Duterte.