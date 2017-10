Duterte bumisita sa Camp Bagong Diwa

Personal na ininspeksiyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga selda sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City kung saan nakakulong ang ilang high-profile inmates.

Sa kanyang talumpati kahapon matapos ang inspection, sinabi ng Pangulo na kuntento siya sa nakitang maayos na pasilidad pati na rin ang kondisyon ng mga bilanggo.

Kulang lamang aniya ng telebisyon ang bawat selda kaya’t palalagyan niya ang mga ito bago matapos ang kasalukuyang buwan.

“Ok ang sitwasyon, they are comfortable, clean… I’m satisfied by the way it is being run by the BJMP so I’d like to congratulate for a job well done so far, maski limitado ang budget,” pahayag ng Pangulo.

Nakita ng Pangulo na kulang sa sasakyan ang Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) at kailangan din aniyang ma-upgrade ang security apparatus kaya sisikaping ibigay ito sa susunod na taon kapag gumanda ang koleksiyon ng gobyerno.

Nangako rin si Pangulong Duterte na dodoblehin ang sahod ng mga jail officers sa susunod na taon.