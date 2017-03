DUTERTE BOYS AWAY-AWAY NA!

Tweet on Twitter

Tuluyan nang sumiklab ang hidwaan sa pagitan ng mga ­opisyal na malapit kay ­Pangulong Rodrigo Duterte.

Ito ay matapos na ipagharap kahapon sa mismong kaarawan ni ­Pangulong Duterte ng kaso sa Office of the Ombudsman ni House ­Speaker ­Pantaleon ­Alvarez si Davao del Norte Rep. Antonio ­Floreindo ng paglabag sa anti-graft and corrupt practices law.

Si Rep. Floreindo ang nangungunang campaign donor ni ­Pangulong Duterte noong ­nakaraang eleksyon na umabot umano sa P75M ang donasyon habang si Alvarez ay kilalang kaal­yado ng Pangulo ay isa sa instrumento kaya nakumbinsi si Duterte na tumakbo sa nakaraang ­halalan.

Kinasuhan ni ­Alvarez si Floreindo dahil sa umano’y pagkakaroon ng financial interest sa kontrata ng ­pamahalaan gayong aktibo itong ­miyembro ng House of Representatives.

Ayon kay ­Alvarez nilabag ni Floreindo ang Anti Graft and ­Corrupt Practices Law dahil hanggang sa kasalukuyan ay wala pa namang katunayan na nag-divest ito sa kanyang negosyo na Tagum ­Agricultural ­Development ­Company Inc. (TADECO) ­gayundin sa ­subsidiary ­company nito na ­ANFLO Management and Investment Corp.

Sa kanyang ­reklamo iginiit ni Alvarez na bawal sa mga opisyal ng pamahalaan na magkaroon ng business transactions sa gobyerno dahil magagamit nito ang kanyang impluwensiya para makakuha ng proyekto sa gobyerno.

Ang kumpanya ni Floreindo na TADECO ay may joint venture agreement sa Bureau of Corrections (BuCor) ­para sa pag-upa ng lupain ng Davao Penal Colony.

Ang nasabing ­kasunduan ay pinasok ng TADECO sa Bucor noon pang 1969 para upahan ang 3,000 hectares na lupain para pagtaniman ng saging na ine-export ng kumpanya.

Taong 2003 nang ­i-­renew umano ang ­ ­ ­kontrata na sa ­panahong iyon ay nakaupo si ­Floreindo sa ikalawang termino bilang ­kongresista ng Davao del Norte.

Samantala, napag-­alaman ng source sa ­Kamara na posibleng may kinalaman ang pagsasampa ng kaso ni ­Alvarez kay Floreindo dahil sa pagdududang nasa likod ito ng isinusulong na pagtanggal kay Alvarez ­bilang House Speaker.