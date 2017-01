Duterte allies ‘di solid sa balik bitay

Dadaan sa butas ng karayom ang panukalang ibalik ang parusang kamatayan sa bansa dahil mas marami sa mga kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara ang tutol dito.

Ito ang nabatid kay ACT party-list Rep. Antonio Tinio sa press briefing kaya hindi aniya magiging madali para sa mga nagsusulong sa nasabing panukala na maisabatas ito.

“Definitely hindi magiging madali o madulas ang pagpasa dito sa restoration ng death penalty kasi batay mismo sa usap-usap kahit mismo sa so-called super majority marami din, there are significant number of congressmen/wo­men who has express minimum reservation up to upright opposition on the restoration of death penalty,” ani Tinio.

Dahil aniya dito, hindi awtomatiko na makakalusot ang nasabing panukala na naglalayong isalang sa bitayan ang mga taong sangkot sa iligal na droga, pagpatay, treason, carnapping, rape at iba pang karumaldumal na krimen.

Sa katunayan, sinabi ni Tinio na mas marami sa super majority ang kontra sa nasabing panukala kumpara sa mga nasa oposisyon kaya mismong nasa super majority ang hindi boboto dito.

Sa ngayon ay pito mula sa Legitimate Minority sa Kamara at mangilan-ngilan lang sa minority group ni House minority leader Danilo Suarez pa lamang ang kontra sa nasabing panukala kaya tinataya ni Tinio na mas marami sa super majority na kanilang kinabibilangan ang hindi pabor na ibalik ang parusang kamatayan sa bansa.

“So laban ito at kami sa Makabayan bahagi kami sa supermajority ay hindi pabor sa restoration sa death penalty at lalahok tayo sa debate sa plenaryo,” ayon pa sa mambabatas.

Sa susunod na linggo ay iaakyat na sa plenaryo ang nasabing pa­nukala matapos makalusot ito sa committee le­vel noong nakaraang taon.