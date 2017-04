DUTERTE ALLIES ALLERGIC SA ‘PALIT-BISE’

Mistulang ­allergic ang ilang senador na kaalyado ng administra­syon sa isinusulong na “Palit-Bise” ng mga supporter ni Pangulong ­Rodrigo Duterte.

Nanindigan sina Sens. Cynthia Villar at Sherwin Gatchalian na hindi makakatulong sa katatagan ng bansa ang mga inisyatiba para mapatalsik si Vice-President Leni Robredo.

“Alam mo hindi naman tayo masyadong mahilig sa political issues. Kanya-kanyang linya iyan.

Ako kasi I made it a policy not to engage in political issues, ang ­gusto ko lang ang mga advocacy natin.

I think we will be able to help the country kaya I limit myself to my advocacies which are the environment, livelihood, agriculture and OFWs,” paliwanag ni Villar.

“…may mga kumo­kontra din sa kanya, magpa-file ng impeachment. Bahala na sila kasi ako naman whoever is there is okay with me,” pagtiyak ng senadora.

Sa isinagawang “Palit-Bise” rally ng pro-Duterte supporters sa Quirino Grandstand nitong Linggo ng gabi, ipinaikot din nila ang petisyon para hilingin kay Pangulong Duterte na magdeklara ng revolutionary government.

Hindi naman ­pumasa sa panlasa ni Sen. ­Richard Gordon ang ­panawagan sa Pangulo na magdeklara ng revolutionary government.

“Relaaax!” giit ni Gordon.