Duterte admin kinalampag ng 500 militanteng grupo

By Betchai Julian

Umaabot sa mahigit 500 militanteng grupo mula sa Southern Tagalog ang nagtipon kahapon sa harap ng gate 4 ng Camp Aguinaldo sa Quezon City bilang pagpapakita ng protesta kontra sa administrasyong Duterte.

Dakong alas-nuebe pa lamang ng umaga nang nagsimula nang kalampagin ng mga militanteng grupo na pawang lulan ng nasa 30 arkiladong pampasaherong jeep ang harapan ng kampo.

Hawak ang mga placards, sinabayan pa ng mga sigaw ng mga militante ang kanilang protesta na kumokondena sa tila mala-diktadurya na pamamalakad ng Duterte administration.

Iginigiit ng mga raliyista na tila nagiging katulad na umano ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang pamamalakad ng kasalukuyang admnistrasyon.

Sigaw ng mga militante, dahil sa Martial Law sa Mindanao at war on drugs ng pamahalaan, parami na nang parami ang nabibiktima ng pang-aabuso sa karapatang pantao lalung-lalo na ang mga mahihirap at maliliit na tao.

Ipinunto rin ng grupo ang mga political detainees na hindi pa rin nakakalaya sa ngayon kung saan 54 sa mga ito ay mula Timog Katagalugan.

Tumagal ng higit isang oras ang pagtitipon bago tumungo ang mga ito sa University of Santo Tomas sa Maynila.