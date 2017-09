Duterte 500K lang ang pera sa banko

Kahit kalkalin pa ang record ng lahat ng bangko sa Pilipinas, wala umanong mahahanap si Senador Antonio Trillanes na mahigit dalawang daang milyong pisong nakapangalan kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Sinabi ng Pangulo na humigit-kumulang limang daang libong piso lamang ang laman ng kanyang deposito sa bangko na mula pa sa mga minana nitong ari-arian sa kanyang yumaong mga magulang.

“More or less in the bank… P500,000 pesos something or below. Almost nearing 500. That was my last. They should look at it. They are hereditary properties,” ang pahayag ng Pangulo.

Sinabi pa ng Presidente na nakuha niya ang kanyang salapi mula sa napagbentahan ng mga lupang minana nilang magkakapatid sa kanilang magulang.

Nagdesisyon aniya silang ibenta ang kanilang mana dahil nag-aaway away silang magkakapatid, kabilang dito ang pirasong lupa na malapit sa isang ice plant sa Davao.

Dito aniya unang nakahawak si Pangulong Duterte ng kanyang tatlong milyong piso at nag-invest sa logging.

Gayunman, walang ibinigay na detalye si Pangulong Duterte hinggil sa kanyang logging investment.

“The reason why they were sold.. because me and my siblings quarreled so i said sell,” ang kuwento ng Pangulo.

Sinabi pa ni Pangulong Duterte na malaya ang kanyang mga kritiko na tuntunin ang kanyang mga ari-arian at pera dahil ipinamahagi na niya ito sa kanyang mga anak.

“But those titles are now in the name of my children. All the properties,” ang dagdag na pahayag ng Presidente.

Muling tiniyak ng Pangulo na bababa siya sa puwesto kapag napatunayang mayroon siyang ill-gotten wealth o nakaw na yaman sa alinmang bangko sa bansa.