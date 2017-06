DURUGIN SILANG LAHAT! — PDU30

Buong diing ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa tropa ng militar na durugin nang husto ang kalaban na Maute Group.

“I am ordering you to crush, pulpugin mo ang kalaban natin. When I say, crush them, you have to destroy everything including lives,” paghaha­yag ni Pangulong Duterte sa pagbisita nito sa 602nd Infantry (Liberator) Brigade sa Camp Lucero, Carmen, North Cotabato kahapon ng hapon.

“Nagwa-warning na ako niyan, this is no jo­king matter itong rebellion. ‘Pag mahina tayo dito, at karaming kalaban, we are facing so many fronts,” dagdag nito.

Binigyang-diin pa ng Pangulo na ang rebelyon ay isang krimen laban sa Republika ng Pilipinas.

“If you want to know the short and long of a defi­nition, what is a rebellion? It simply says, itong mga taong na ito, want to overthrow the government and replace it with another one. Ako sana, eh kung maganda ‘yung pamamaraan nila at mga edukado at may utak, eh nag-a-average lang ng katorse ‘yang mga y*** na ‘yan eh,” sabi ng Pangulo.

Iginiit nito na ang mga kalaban ang sumisira sa bansa. Ang mga ito umano ang sangkot sa pagpapakalat ng shabu sa Mindanao na makailang ulit na niyang ibinabala pero hindi umano masakyan ng ibang kababayan.

4 Maute nahuli checkpoint

Samantala, masusing­ isinasailalim na sa interogasyon ang apat na miyembro ng pamilyang Maute na naaresto sa isang checkpoint sa Barangay Sirawan Toril, Davao City.

Ayon kay Davao Police chief, Sr. Supt. Alexander Tagum, nadakip si Cayamora Maute, ang sinasabing ama ng magka­patid na teroristang Maute na naghahasik ng gulo sa Marawi City.

Kasama sa dinakip ang misis nito at anak na si Norhana Tingao at asawang si Benzarali Tingao, kasama pa sina Aljun Salazar Ismael, at Tongan Alfonzo Balawag.

Bandang alas-10:00 ng umaga nang maaresto­ ang mga ito sa isang checkpoint habang sakay ng Toyota Grandia van matapos mamukhaan ng mga sundalo.

Patungo sana ng Tagum City sa Davao del Norte ang mga suspek para magpagamot nang masita.

1 pa patay sa airstrike?

Patuloy naman ang isinasagawang pagkumpirma ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa impormasyong napatay sa isinagawang airstrike ang isa sa magkapatid na Maute, na sinasabing nanguna sa paglusob at pag-atake sa Marawi City.

Ayon kay AFP chief General Eduardo Año, ang report ay kanila pang bineberipika upang makumpirma kung may katotohanan ang balita.

“Iyun si Omar Maute, mayroon tayong report na namatay na doon sa isang pag-strike natin, pero kailangan pa nating ma-validate ito,” wika ni Año.

Sinabi ni Año na ang kapatid ni Omar na si Abdulllah, ay kabilang sa daan-daang terorista na kumubkob ng Marawi, katuwang si Abu Sayya­f leader Isnilon Hapilon.

P79M galing sa drugs

May hinala ang isang mambabatas sa Mababang Kapulungan ng Kongreso na posibleng galing sa iligal na droga ang P79 mil­yon na narekober ng mili­tar sa lugar na kinubkob ng Maute Group.

Sa panayam kay House committee on dangerous drug chairman Robert Ace Barbers, wala itong maisip na puwedeng panggalingan ng nasabing halaga na inabandona ng Maute Group kundi sa droga.

“Yes it could be drug money,” ani Barbers dahil wala umanong ibang pinagkakakitaan ang nasabing grupo subalit nagtataka na mayroon silang ganitong kalaking halaga na hawak.

Dahil dito, nais umanong magpatawag ng imbestigasyon ni Barbers para malaman kung gaano kalawak ang drug operations ng Maute Group at kung sino ang posibleng tumutulong sa mga ito sa kanilang illegal drug operation.