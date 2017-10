Duque sasabog sa medical marijuana

Kumpiyansa ang mga senador na makalulusot sa makapangyarihang Commission on Appointments (CA) ang bagong talagang kalihim ng Department of Health (DOH) na si Secretary Francisco Duque III na dating nagsilbi sa ahensya noong administrasyong Arroyo.

Gayunman, mahigpit ang bilin ni Senate Majo­rity Leader Vicente ‘Tito’ Sotto III sa pagsagot nito sa mga katanungan ng mga miyembro ng CA, lalo na sa isyu ng liga­lisasyon ng medical ma­rijuana.

“Depende sa mga sagot sa amin. If he thinks medical marijuana is true, kalimutan na niya CA,” babala ni Sotto.

Samantala, naniniwala si Senador JV Ejercito na hindi mahihirapang makalusot sa CA si Duque.

“Sec. Duque is a decent person with high integrity, credibility. I don’t think he will have a hard time with the CA,” saad ni Ejercito na siyang chair ng Senate Committee on Health and Demography.

Tiniyak naman ni Senador Gringo Honasan, chairman ng Committee on Health ng CA, na daraan sa proseso ang pagtatalaga kay Duque kahit dati na itong naging kalihim ng DOH.

“The CA is a collegial and consensus body which will deliberate and decide on the fitness and ability of the nominee to manage the public health sector and address the systematic problems in the DOH,” pahayag ni Honasan.

Si Duque ay naging DOH Secretary noong 2005 hanggang 2009 habang naging pinuno ito ng Civil Service Commission (CSC) mula 2010 hanggang 2015.