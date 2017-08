Dugong sa Davao natagpuang patay

Pinagkaguluhan ng mga residente ang pagkakatagpo sa isang patay na baby dugong sa Dahican, Mati City, Davao Oriental, kamakalawa ng umaga.

Sa pagsusuri ni Dr. Lea Jimenez, Director ng Regional Integrated Coastal Resource Management Center ng Davao Oriental State College of Science and Technology, may sugat ang dugong sa flippers at posibleng nasa 36 hanggang 48 hours nang patay.

Tinatayang isang taong gulang pa lamang ang baby dugong na may bigat na 10 hanggang 15 kg at habang 1.21 metro ang laki.

Inaalam pa ang sanhi ng kamatayan pero tini­tingnang anggulo ang posibleng pagka-trap nito sa isang fish net.