‘DUBREDO’ DINNER, PATIBONG

Nagpaalala si Sen. Antonio Trillanes IV kay Vice President Leni Robredo na maaaring isang patibong ang paanyaya ni Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon sila ng dinner kasama ang kanyang pamilya.

“It is a trap to disarm and politically neutra­lize her at this time that Duterte is facing the biggest political storm yet of his term as president,” babala ni Trillanes.

Binanggit ito ng senador dahil sa kinakaharap na impeachment complaint ni Pangulong Duterte sa Kamara kung saan posibleng bumalim­bing ang mga supporter nito tulad ng nangyari kay dating Pangulong Joseph Estrada.

Nahaharap din ang Pangulo sa posibleng kaso sa International Criminal Court (ICC) kaugnay ng kanyang madugong war on drugs na nagresulta ng pagkamatay ng tinatayang 8,000 katao simula noong Hulyo 2016.

Sinabi pa ni Trillanes na dati nang ginawa ni Duterte na makipagbati sa itinuturing na lider ngayon ng oposisyon su­balit imbes na pahalagahan ang kontribusyon niya sa gobyerno ay binabastos pa ito, ginigipit sa ahensiyang kanyang pinamumunuan hanggang sa tanggalin sa gabinete.

“Let me remind everyone that it is the same tactic Duterte used early on during his term wherein he belatedly offered a cabinet post to her then made fun of her through his misogynistic remarks about her legs and knees,” ani Trillanes.

“VP Leni wasn’t even given the latitude to appoint her own people within her department. Then when it was politically convenient, Duterte unceremoniously kicked her out of the cabinet. Now, he’s at it again. Only the naive would be fooled,” ayon pa sa senador.

Nitong Sabado ay kinumpirma ng Palasyo ang paanyaya ni Pangulong Duterte na makasalo sa isang hapunan si Robredo at ang kanyang pamilya.

Nagkaroon na ng inisyal na pag-uusap ang dalawa nang maging panauhin sila sa gradua­tion ceremonies ng Philippine National Police Academy sa Cavite noong Biyernes.