Du30 sa MILF, MNLF: ‘Wag magkanlong ng terorista

Umapela kahapon si Pangulong Rodrigo Duterte sa Moro Islamic Liberation Front (MILF) at Moro National Liberation Front (MNLF) na huwag kanlu­ngin ang mga terorista.

Nagbanta rin ang Pa­ngulo na mapipilitan siyang utusan ang militar na magsagawa ng operasyon sa teritoryo ng MNLF at MILF kapag napatunayang nagtatago sila ng mga terorista.

“I am earnestly asking — nakikiusap po ako sa MNLF pati sa MILF na do not provide san­c­tuary itong mga terorista sa lugar ninyo,” pagbibigay-diin ng Pangulo sa talumpati nito sa kanyang pagbisita sa mga sugatang sundalo sa Camp Siongco Station Hospital kahapon.

“Kasi kapag ganoon, then we will be forced to go after them within your territory…and that would mean trouble for all of us. Ayoko mangyari iyan,” giit pa ni PDu30.

“Forget about, forget about peace. Away na lang. Then I’ll just pray to God that kokonti lang ang madisgrasya because giyera ‘to but I will use the might of the Republic of the Philippines to impose our stand,” ayon pa sa Pangulo.