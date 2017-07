DU30 SA MARAWI CONFLICT: 15 DAYS NA LANG!

Nananalig si Pangulong Rodrigo Duterte na sa loob ng sampu hanggang 15 araw ay matatapos na ang Marawi conflict.

Sa talumpati ni Pa­ngulong Duterte sa 10th Listing Anniversary ng Phoenix Petroleum Philippines, Inc. na ginanap sa Philippine Stock Exchange (PSE) Plaza sa Makati City kahapon ng hapon, ipinaliwanag nito ang isa sa mga rason kung bakit hindi naging madali ang pagdurog sa terror group na Maute na naghasik ng lagim sa Lungsod ng Marawi.

“I hope that things can… I need about 15 more days hindi lang kasi, but nahirapan tayo they were nandoon na lahat but ang hindi ko talaga alam at baka siguro hindi rin namin… na-miss ano rin namin karami ng armas anak ka ng… hindi maubusan. This is the 45th, 46th day? Hindi maubos-ubos lalo na ‘yung grenades ‘yung ipasok dito sa armalite may tube ‘yan it’s a grenade but part ng rifle,” paghahayag ni Duterte.

Muli ring nagpahayag ng pag-aalala ang Punong Ehekutibo sa mga naging kaganapan kakawing na ang idineklara nitong Batas Militar sa Mindanao.

“I’m not in my usual equanimity. Kasi alam mo kung bakit? You want to know the truth?

Kasi ako ‘yung nag-declare ng Martial Law and I was the one who ordered the Armed For­ces and the police to go there and fight and die,” ani Duterte.

Binanggit din ng pa­ngulo kung ano ang rason at gigil na gigil itong lumutang sa Marawi City.

“Kaya gusto ko talagang pumunta doon the other day I attempted again but Marawi is always a rainy place. I was circling Marawi I could not land, I could not go down nearer baka ma­tsambahan kami ng barret ng caliber 50 ‘pag tinamaan ‘yang gasolinahan n’ya (chopper o eroplano) sasabog talaga ‘yan.

But I really wanted to be there to be with the fighting security forces­ maski magpakita lang doon maski matamaan basta dito lang sa puwet ‘wag lang sa harap, sa likod, sa puwet wala ‘yan buto lang ‘yan,” sabi ni Duterte.

Inihayag ng pangulo­ na muli nitong tatangkain na lumapag sa Marawi ngayong linggong ito.

Panghuli, iginiit ni Duterte na hindi pa rito magtatapos ang problema ng Pilipinas sa terorismo.

“But remember the new scourge is ISIS. It will continue to haunt us… because of our Muslim brothers and sisters.

Now do not get me wrong I always say this so that you understand what I’m saying… ang nanay ko Maranao ang nanay nya Maranao ang lolo ko Chinese but my father was a Cebuano from Danao, Cebu… don’t be offended I am a Moro also,” paliwanag ni Duterte.