DU30 SA EPEKTO NG MARTIAL LAW: ‘I ALONE, WILL BE RESPONSIBLE’

Nakahanda si Pangulong Rodrigo Duterte na sagutin ang mga sundalo gayundin ang mga kakawing na problemang posibleng likhain ng idineklarang Martial Law sa Mindanao.

“If you go down I go down but with this Martial Law and the consequen­ces of Martial Law and the ramifications of Martial Law I and I alone will be responsible,” pangako ni Duterte sa mga sundalo.

“Trabaho lang kayo ako nang bahala ako nang magpakulong (para) sa inyo,” pagbibigay-diin ni Pangulong Duterte kasabay ng pagbisita nito sa 2nd Mechanized Infantry (Magbalantay) Brigade (2MIB) Multi-Purpose Hall, Philippine Army, Maria Cristina, Iligan City kahapon ng hapon.

Sinabi ng Pangulo na ipagdarasal niya ang tagumpay ng kanyang mga sundalo at siya na ang bahala sa iba pang usapin kaya wala aniyang dapat ipag-alala ang kanyang mga tropa.

“Fight and I will pray for you and I will answer for everything ‘wag na kayong mag-alaala. Du­ring Martial Law your commanders, you…you can arrest any person, search any house, wala nang warrant, kagaya nu’n ASO (Arrest and Seizure Orders) lang it can be signed by General­ (Eduardo) Año he’s supposed to retire next week pero I have extended his tour of duty to six months,” dagdag nito.

Hinikayat din ng Pa­ngulo ang mga sundalo na tutukan ang pagresolba sa kinakaharap na problema sa Marawi City.

“Let us concentrate on this problem,” sabi ng Pangulo.

Sa pakikipag-usap sa mga sundalo, nagbiro pa ito na interesado siyang sumama sa bakbakan kaya lamang problema ang kanyang edad at rayuma.

“In the meantime fight for the country. Ako, kung puwede lang din akong makisali sa inyo, makisali ako, kaya lang ang isang kilometro sa akin wala na… limang araw nang walang tsuk­tsak ‘yan palibhasa arthritis. Kung ako naman bata pa na Presidente sasali ako sa inyo eh. ‘Yun ang gusto ko ‘yung baril-barilan at it’s late in the day as a leader I’m suppose to show the way. Pero kung saan ninyo ako gusto tawagan ninyo si Mayor papuntahin ninyo dito pupunta ako. ‘Wag kayong mag-alaala sasamahan ko kayo,” ayon pa sa Pangulo.